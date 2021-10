New World sempre meglio su Steam: media recensioni 'Perlopiù positiva'

Nel mentre sempre più giocatori si affacciano sul mondo di Aeternum, e al netto delle problematiche che ancora continuano ad affliggere i server di gioco, New World continua a raccogliere consensi e opinioni positive su Steam.

A quasi due settimane dal lancio, l'MMORPG di Amazon non si accontenta di scalare la classifica dei titoli più giocati sulla piattaforma Valve, ma continua a migliorare anche la sua media recensioni, ora assestatasi su "Perlopiù positiva".

Naturalmente, nelle valutazioni degli utenti pubblicate nei giorni scorsi ha influito pesantemente la presenza delle code di attesa, che hanno reso per molti tediosa l'esperienza di gioco. Sembra però che l'opinione generale stia progressivamente migliorando: "Questo è l'MMO più coinvolgente a cui abbia giocato da anni", afferma ad esempio un utente. "Atmosfera in stile WoW molto classica con abilità OSRS. Un bel po' di dramma in chat perché il gioco è in qualche modo competitivo, ma il PvP può essere davvero divertente. Mappa e sound design davvero fantastici. Qualche bug grafico/audio può verificarsi di tanto in tanto. Per essere la versione liscia dell'MMO di punta di Amazon, questo è un buon gioco. Ma potrebbe migliorare molto nel tempo".

Non mancano, in ogni caso, le opinioni contrastanti, con alcuni giocatori che lamentano alcune mancanze in termini di narrativa ed una progressione generale che a tratti può diventare tediosa. E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo l'MMO di Amazon Games?

La compagnia ha nel frattempo confermato che, al contrario di quanto annunciato in precedenza, non verrà introdotto a breve il Region Transfer. In attes della recensione definitiva, vi rimandiamo alle nostre prime impressione su New World.