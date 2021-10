New World, stop al trasferimento dei server: Amazon Games spiega perché

Reso disponibile soltanto qualche ora fa in Europa, il trasferimento dei server in New World è stato bruscamente interrotto da parte di Amazon Games. Come spiegato all'interno di un nuovo post pubblicato sul portale ufficiale dell'MMORPG, gli sviluppatori sono incappati in alcuni problemi tecnici.

"Abbiamo trasferito circa 150K giocatori da quando i trasferimenti di personaggi sono stati attivati", leggiamo dall'annuncio diffuso da Amazon Games. "Un piccolo numero di questi ha provocato l'invalidamento dei dati di alcuni personaggi, il che dovrà essere corretto. Lo abbiamo fatto per le persone colpite la scorsa notte, ma ci sono ancora alcuni trasferimenti interessati che stanno avvenendo. Abbiamo messo in pausa i trasferimenti di personaggi e valutato come possiamo prevenire il verificarsi di questo problema in futuro. Quando tutto sarà risolto, riprenderemo il servizio, e diffonderemo un annuncio con adeguato anticipo".

Al momento tocca dunque attendere che il problema venga risolto ed il servizio ripristinato. Finché Amazon Games non fornirà nuovi aggiornamenti sulla questione non sarà possibile per i giocatori usufruire della funzionalità in alcun modo.

