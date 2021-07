New World, strani ban per la Beta dell'MMO Amazon: la mucca della discordia

Dopo l'Alpha proposta nel corso della primavera, gli Amazon Game Studios hanno ora reso disponibile un'ulteriore sessione di prova per il proprio ambizioso MMO.

La Closed Beta di New World ha infatti preso ufficialmente il via su PC, ma non senza problemi. Tra questi ultimi, ha in particolar modo attirato l'attenzione un apparente conflitto tra il titolo e le schede grafiche NVIDIA di ultima generazione. Nel corso delle ultime ore, molti giocatori hanno infatti riferito della rottura di RTX 3090 durante la Beta di New World. Mentre il team di sviluppo indaga sulla questione, una vicenda dai toni decisamente più leggeri ha invece coinvolto una streamer.

La content creator, intenta a mostrare la versione di prova dell'MMO alla propria community, si è infatti ritrovata improvvisamente oggetto di ban da parte del gioco. A lasciare perplessi è stata l'apparente ragione della sospensione dell'account, verificatasi dopo che AnnieFuchsia aveva semplicemente munto una delle mucche della propria residenza in-game. Mentre al suo inventario si aggiungeva una bottiglia di latte, a schermo appariva la notifica di ban, peraltro caratterizzata da ortografia errata.



Una circostanza che ha lasciato la streamer alquanto perplessa, ma che sembra però essere stato frutto di una semplice coincidenza, legata ad un malfunzionamento dei server di New World.