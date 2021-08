New World: nuovo trailer alla GamesCom e fase Open Beta a settembre

La GamesCom 2021 continua a sfornare trailer e novità riguardanti i titoli più attesi dai giocatori nel corso dei prossimi mesi. Giunge ora il turno di New World, il promettente MMORPG prodotto da Amazon Game Studios che si è mostrato per l'occasione con un nuovo filmato.

Amazon ci concede dunque un nuovo assaggio di New World con il trailer "Choose Your Fate", costituito in parte da scene cinematiche e in parte da frammentarie scene di gameplay. Il titolo ha raggiunto numeri piuttosto incoraggianti nei precedenti test lanciati da Amazon e, come specificato al termine del filmato, una nuova Open Beta di New World sarà live dal 9 al 12 settembre, a poche settimane dal lancio definitivo.

"Scopri un emozionante MMO open-world ricco di pericoli e opportunità in cui dovrai vestire i panni di un avventuriero naufragato sull'isola soprannaturale di Aeternum in cerca di un nuovo destino. Ti aspettano infinite opportunità di combattimento, raccolta e produzione di risorse tra la natura selvaggia e le rovine dell'isola. Sfrutta i poteri soprannaturali o imbraccia armi letali in un sistema di combattimento senza classi in tempo reale e combatti da solo o con un gruppo ristretto di alleati, oppure in eserciti di massa nelle battaglie PvE e PvP. La scelta è tua".

Inizialmente previsto al lancio ad agosto, New World è stato rinviato al 28 settembre. Il titolo sembra avere le carte in regola per dire qualcosa di nuovo nello scenario degli MMORPG: vi invitiamo ad approfondirne la conoscenza nella nostra Anteprima di New World.