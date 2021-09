New World: trasferimenti gratis tra server per le prossime due settimane

Nel tentativo di arginare i problemi di server di New World, Amazon ha annunciato che da oggi e per le prossime due settimane i giocatori potranno cambiare server di appartenenza senza costi di alcun tipo da sostenere.

Con questa mossa lo studio vuole cercare di agevolare il passaggio tra server così da riequilibrare il carico di utenti, la compagnia sta ovviamente anche aumentando il numero dei server e la capacità degli stessi, il successo di New World ha stupito anche Amazon che si è trovata impreparata a gestire questa enorme mole di traffico con picchi di 700.000 giocatori connessi per New World. Nel frattempo ecco quali sono i migliori server di New World per l'Italia, Amazon Game Studios ha stilato una lista dei server divisi per paese. Chiaramente, chi cambierà server non perderà nulla e tutti i progressi verranno mantenuti.

Mentre scriviamo i problemi con i server di New World persistono e i giocatori devono attendere lunghe code per riuscire ad entrare in partita, la situazione sembra essere in via di miglioramento e il team si scusa per queste problematiche impreviste.

New World sembra essere il gioco del momento con numeri di utilizzo in continuo aumento, sicuramente c'è tanta curiosità intorno a questo progetto targato Amazon, la partenza è stata certamente positiva, vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.