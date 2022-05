New World, l'Update di maggio è mastodontico: Arene 3v3, nuove valute PvP e tanto altro

I ragazzi di Amazon Games sono pronti a pubblicare un nuovo, mastodontico aggiornamento per New World, destinato ad aggiungere un'ampia varietà di nuovi contenuti. Scopriamo assieme le principali novità!

Amazon Games ha pensato davvero a tutti e per l'Aggiornamento 1.5 di New World - la cui pubblicazione è prevista nei prossimi giorni - ha messo a punto contenuti adatti a tutti i palati, dagli amanti del PvP ai giocatori impegnati nell'endgame, senza dimenticarsi degli avventurieri ansiosi di vivere nuove storie.

La novità più importante è sicuramente rappresentata dalle Arene PvP 3v3, una nuova modalità di gioco competitiva in scala ridotta in cui le squadre composte da 3 giocatori possono affrontarsi per la conquista di fama, gloria e ricchezza. A trionfare è il team che riesce a vincere più match su un totale di 5. I round hanno una durata di 2 minuti, ma se la battaglia non si risolve, un anello di fuoco mortale spingerà i giocatori al centro dell’arena, costringendoli a combattere o morire. Possono partecipare gli utenti dal livello 20 in su.

Il percorso di ricompense PvP introduce due nuove valute: ESP PvP e sale di Azoth. È possibile guadagnarle entrambe completando attività PvP come guerre, carica all’avamposto, arene 3v3, missioni PvP, uccisioni nel mondo aperto PvP e conquista di forti. L'ESP PvP permette di salire di livello nel percorso di ricompensa e per ottenere ricompense come attrezzature, armi, emote e oggetti. A ogni tre tacche indicate in basso, verranno sorteggiate tre ricompense dalla lista. Potrete quindi scegliere e acquistare una delle ricompense di checkpoint con il sale di Azoth.

Sono inoltre previsti 3 nuovi Trasmutatori nelle Spedizioni (Infestazione, Barbaro e Diabolico) per un totale di 27 nuove combinazioni, il secondo episodio della storia dei Cavalieri dei Variaghi e un'impostazione che permette di visualizzare il pronome nelle chat. A tutti questi nuovi contenuti vanno ad aggiungersi anche una vagonata di fix e interventi volti al miglioramento dell'esperienza di gioco, che possono essere consultati a questo indirizzo.