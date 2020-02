New World: la video anteprima dell'MMO di Amazon Game Studios

Gli Amazon Game Studios sono al lavoro ormai da alcuni anni per portare in esclusiva sul mercato PC un MMO Open World chiamato New World. Tra le sue caratteristiche principali ci saranno l'esplorazione, ma anche la civilizzazione, le alleanze, il dover fronteggiare orde di nemici con interessanti meccaniche PvP.

Il progetto insomma è piuttosto ambizioso, ed è anche cambiato abbastanza radicalmente, dall'ultimo contatto che avevamo avuto col gioco circa un anno fa. Tante dunque le novità che abbiamo potuto ammirare in New World, che dovrebbe essere pronto per l'uscita a Maggio 2020.

Principalmente il gioco ha voluto strizzare l'occhio a tutti quelli che non erano pronti ad una sfida competitiva, e che prediligevano il PvE rispetto al PvP, ridimensionando in parte quest'ultima componente a favore della prima.

Per fortuna presto potremo mettere le mani sulla beta di New World, il cui accesso era incluso tra i bonus pre-order del gioco, che ci chiarirà ulteriormente le idee su cosa c'è da aspettarsi da questo interessante titolo targato Amazon. Per l'apertura della beta dovremo infatti aspettare ancora pochi mesi, visto che sembra sia prevista ad Aprile.

Nel frattempo, date un'occhiata a tutto ciò che c'è da sapere su New World ed alla nostra video anteprima di New World. Quali sono le vostre aspettative nei confronti dell'MMO open world?