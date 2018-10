New World: un video della Closed Alpha è apparso su un noto sito per adulti

New World, nuovo MMORPG di Amazon Game Studios attualmente in via di sviluppo, è stato il protagonista di un leak davvero insolito. Un filmato tratto dalla Closed Alpha è infatti stato caricato su un noto sito per adulti, Pornhub.

Il video caricato aveva una durata di ben 2 ore e mostrava l'ampia gamma di attività alle quali i giocatori potranno dedicarsi nel gioco: caccia, combattimento, crafting, recupero delle risorse e tanto altro. I ragazzi del canale Less Than Epic hanno provveduto a tagliare le parti più interessanti e a caricarle su un sito certamente più consono ad ospitare materiale di questo tipo, ovvero YouTube. Potete ammirarlo in apertura di notizia.

Se siete curiosi di saperne di più sul titolo, vi consigliamo di leggere l'approfondita Anteprima di New World a cura del nostro Tommaso "Todd" Montagnoli. Come lui stesso ha scritto, "Amazon Game Studios sta infatti realizzando, oramai da quasi tre anni, un MMO di proporzioni gigantesche (parliamo di migliaia e centinaia di giocatori per server), ambientato in una realtà alternativa, sullo sfondo della scoperta delle Americhe, ma con l'aggiunta dell'elemento magico".