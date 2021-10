New World vittima di una grossa deflazione: i giocatori si danno al baratto

La situazione economica all'interno di New World sembra essere tutt'altro che rosea. Nell'MMO di Amazon Game Studios sarebbe infatti in corso una vera e propria deflazione che ha costretto i giocatori a darsi al baratto così da risparmiare le preziose monete accumulate nel corso delle partite.

Un altro pensiero si aggiunge quindi agli utenti del gioco, dopo lo stop al trasferimento dei server in New World. Il denaro in New World si trova infatti in scarse quantità, cosa che lo rende ancora più prezioso spingendo molti utenti a non sprecarlo data la rarità di questa fondamentale valuta. Stando a quanto riportato da PlayerAuctions, le risorse monetarie lasciate dai mostri abbattuti, esplorando il mondo di gioco o ricevuti come ricompensa al termine di una quest non sarebbero sufficienti per far fronte alle ingenti spese richieste su risorse primarie. Di conseguenza, i prezzi su beni quali i materiali da sfruttare per il crafting sono crollati in quanto "il valore della moneta è decisamente più alto rispetto al valore dei beni".

Per questo motivo i giocatori hanno iniziato con sempre maggior frequenza a scambiare tra loro beni essenziali e risorse, considerando inoltre che non è ancora ben chiaro quanto ancora andrà avanti questo momento di deflazione. Se la crisi dovesse continuare, nel prossimo futuro potrebbe diventare sempre più difficile guadagnare denaro. Come sottolinea PlayerAuctions, tale situazione comporta che le professioni in-game portate avanti dai singoli utenti potrebbero non generare alcun tipo di profitto a causa del crollo del prezzi di materiali e prodotti finiti. Ciò potrebbe quindi spingere alcuni giocatori ad abbandonare il titolo momentaneamente, in quanto sviluppare una professione non comporterebbe ricevere compensi adeguati.

E come se non bastasse, è stato scoperto un exploit che rende immortali in New World, fattore piuttosto serio all'interno di una produzione incentrata sul PvP.