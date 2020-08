New Xbox Experience: tutti i dettagli sull'interfaccia unificata Xbox One e Series X

Con un nuovo articolo di approfondimento pubblicato sulle pagine di Xbox.com, i vertici della divisione videoludica di Microsoft illustrano tutte le funzionalità dell'interfaccia unificata New Xbox Experience, la nuova dashboard che debutterà presto su Xbox One e sarà accessibile da novembre su Xbox Series X.

Con la New Xbox Experience, l'intento della casa di Redmond è quello di semplificare il layout dell'interfaccia utente delle attuali e (a voler dar retta ai rumor su Series S) delle future console della famiglia Xbox per renderlo più accessibile e personalizzabile dagli appassionati.

Tra i tanti interventi compiuti dai progettisti del colosso tecnologico statunitense, troviamo ad esempio la riformulazione della Barra Laterale richiamabile dagli utenti con la pressione del tasto centrale del proprio controller. La nuova Barra è stata ripensata per garantire una maggiore fruizione dei singoli elementi che la compongono, dando così modo ai giocatori di accedere velocemente a ogni funzione senza dover navigare tra schede "nascoste".

Con l'aggiornamento del software di sistema di Xbox One che porterà in dote la New Xbox Experience, ci sarà poi spazio per un nuovo modulo per accedere alle notifiche, al feed e ai messaggi provenienti dagli altri utenti Xbox Live. Di particolare interesse sono poi le modifiche attuate da Microsoft per semplificare e "snellire esteticamente" la dashboard nelle sezioni relative alla chat, ai Party, al Feed delle Attività e al modulo della Guida, come pure delle diverse sottosezioni che evidenziano i giochi acquistati e quelli accessibili tramite servizi in abbonamento come EA Access e Xbox Game Pass.

Con la New Xbox Experience faranno il loro debutto anche le personalizzazioni dei temi del profilo, disponibili anche attraverso la Barra Laterale e l'opzione per la connessione contemporanea a più sistemi Xbox tramite il medesimo account, una funzione resa necessaria dall'arrivo a settembre di xCloud. Sarà così possibile utilizzare lo stesso account per accedere al game streaming di xCloud su mobile e guardare un film o una serie TV su Xbox One o Series X tramite Netflix e servizi analoghi. La New Xbox Experience sarà disponibile nei prossimi giorni su Xbox One e sarà integrata nel software di sistema di Xbox Series X sin dal lancio della console nextgen di Microsoft, previsto per novembre.