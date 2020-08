New Xbox Experience: Microsoft svela l'interfaccia unificata PC, Xbox Series X e mobile

In previsione del lancio di xCloud e dell'attesa partenza della nextgen, i vertici di Microsoft presentano ufficialmente la New Xbox Experience, l'interfaccia unificata che debutterà a fine anno su PC, Xbox One e Series X.

Dalle colonne di Xbox Wire, Chris Novak ha spiegato, in qualità di Head of Xbox Research & Design, la visione della casa di Redmond basata su di un "ecosistema hardware e software che lavora all'unisono per incontrare i giocatori ovunque scelgano di giocare".

La New Xbox Experience andrà così a rimodulare ogni elemento dell'attuale interfaccia delle applicazioni Xbox su sistemi mobile e PC Windows 10, come pure della dashboard di Xbox One (dalla versione "base" passando per S, X e All Digital). La nuova interfaccia di Xbox Series X e degli altri dispositivi della famiglia Xbox vanterà un Microsoft Store aggiornato, delle schede riprogettate per essere più fruibili e una maggiore accessibilità.

All'interno della New Xbox Experience troveranno spazio anche la funzione Quick Resume di Xbox Series X, delle ulteriori schede che illustreranno con dovizia di particolari i giochi fruibili tramite Xbox Game Pass e una sezione dedicata a xCloud, oltre ai consueti moduli per i social, le impostazioni, l'account, gli Obiettivi Sbloccabili e le applicazioni multimediali. Tutti questi interventi dovrebbero rendere il caricamento della schermata Home più veloce del 50% (nel primo avvio della console) e del 30% per quanto concerne la chiusura e l'avvio delle applicazioni, con un impatto complessivo della New Xbox Experience sulla memoria di sistema che sarà inferiore del 40% rispetto all'interfaccia attuale.