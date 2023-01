Nintendo eShop Sconti: giochi Switch a meno di 10 euro per iniziare bene il 2023

Ci auguriamo che dopo le Offerte di Natale dell'eShop vi sia rimasto qualche soldo da parte, perché Nintendo ha appena lanciato anche i Saldi di Capodanno con centinaia e centinaia di videogiochi per Switch a prezzo ridotto. Non sapete cosa comprare? Ci pensiamo noi a consigliarvi una serie di titoli imperdibili a meno di dieci euro.

Sapete cosa ci stanno bene su Nintendo Switch? I platform! Ai nostalgici consigliamo l'eccellente Sonic Mania a 9,99 euro, perfetto sunto tra estetica vintage e meccaniche moderne, mentre a chi vuole rifarsi gli occhi proponiamo Ori and the Blind Forest: Definitive Edition e Ori an the Will of the Wisps a 7,49 euro cadauno, che sono anche (e soprattutto) meravigliosi da giocare. Se avete apprezzato Limbo e Inside che vi abbiamo consigliato a Natale, allora troverete in Little Nightmares: Complete Edition a 6,99 euro atmosfere e sensazioni molto simili.

I botti di capodanno non vi sono bastati? Allora potete sparare a più non posso in Call of Juarez: Gunslinger a 7,99 euro (un sentito omaggio alle storie del Selvaggio West con azione spettacolare e battute memorabili) e Wolfenstein II: The New Colossus a 5,99 euro (shooter vecchio stile con una storia matura e orde di nazisti da ridurre come dei colabrodi). Aggiungete alla ricetta un nutrito campionario di poteri sovrannaturali e una delle storie più influenti degli ultimi vent'anni e otterrete Bioshock The Collection a 9,99 euro, una raccolta comprendente Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock Infinite.

Se ai proiettili preferite i cari vecchi ceffoni, potete optare per picchiaduro come Dragon Ball FighterZ a 9,59 euro (molto tecnico e dotato di uno stile grafico impareggiabile), Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy a 9,99 euro (con ben tre giochi che ripercorrono gli scontri più famosi di anime e manga) e River City Girls Zero a 9,39 euro (beat 'em up a scorrimento cooperativo in 16-bit), oltre al musou One Piece Pirate Warriors 4 a 9,79 euro (ripercorre le le saghe di Alabasta, Enies Lobby, Marineford, Dressrosa, Whole Cake Island e del Paese di Wa).

Ne volete ancora? Scegliete tra Tales of Vesperia: Definitive Edition a 7,49 euro e Ni no Kuni: La Maledizione della Strega Cinerea a 9,59 euro se siete appassionati di giochi di ruolo giapponesi, oppure Need for Speed Hot Pursuit Remastered se avete voglia di sfrecciare ad alta velocità a bordo di bolidi a quattro ruote. Avete l'imbarazzo della scelta, dirigetevi sul Nintendo eShop per avere una panoramica completa dei giochi in sconto con i Saldi di Capodanno.