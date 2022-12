Nintendo eShop: giochi Switch a meno di 5 euro da comprare assolutamente a Natale

Avete racimolato qualche soldino grazie ai regali che i parenti vi hanno fatto a Natale e vi è venuta voglia di giocare a qualcosa di nuovo? Allora sarete felici di sapere che grazie ai saldi natalizi del Nintendo eShop potete acquistare dei fantastici giochi per Switch spendendo una cifra irrisoria. Non ci credete? Allora continuate a leggere, vi assicuriamo che non ve ne pentirete.

Nel momento in cui vi scriviamo sono attive le Offerte di Natale sul Nintendo eShop, una ricchissima promozione festiva con centinaia e centinaia di giochi scontati adatti a tutti i palati e tutte le tasche. In mezzo ad una selezione così vasta abbiamo pescato una serie di titoli imperdibili, alcuni annoverabili tra i migliori prodotti degli ultimi anni, ad un prezzo risibile. È il caso ad esempio di Limbo a 0,99 euro e Inside a 1,99 euro, due capolavori di Playdead che qualsiasi appassionato di videogiochi dovrebbe vivere almeno una volta nella vita. Oscure, agghiaccianti e stimolanti, le due opere dello studio di Copenaghen fondono in maniera coerente narrazione, gameplay e direzione artistica per evocare un contesto narrativo agghiacciante senza proferire neppure una parola. Se le atmosfere tetre fanno al caso vostro, allora vi consigliamo anche Amnesia Collection a 4,19 euro, una raccolta comprendente i due horror in prima persona Amnesia: The Dark Descent e Amnesia: A Machine for Pigs, che sanno spaventare e infondere ansia come ben pochi altri congeneri.

Oggi è Natale, dunque molti di voi potrebbero avere voglia di conciliare il clima festivo con qualcosa di più gioioso. In tal caso vi consigliamo gli ottimi platform di Playtonic Yooka-Laylee a 3,99 euro e Yooka-Laylee and the Impossible Lair a 4,49 euro. Colorati, divertenti e con un duo di protagonisti irresistibile, sono adatti sia ai più piccini sia ai più grandicelli cresciuti a pane e piattaforme. Da non sottovalutare neppure il delizioso Yoku's Island Express a 3,99 euro, un riuscito mix tra pinball, platform e metroidvania con un tenero insetto che da semplice postino si trasforma nel salvatore di un'intera isola. Se avete voglia di vivere una favola, allora non c'è nulla di più indicato di Child of Light: Ultimate Edition a 4,99 euro, un gioco di ruolo a turni accessibile e dotato di un irresistibile aspetto grafico acquarellato che trabocca di colori e magia. A tal proposito non possiamo non citare pure lo stravagante mondo disegnato a mano di Figment, un surreale gioco d'azione e avventura pervaso di musica e umorismo.

A chi ha voglia di un'avventura grafica vecchio stile appagante tanto per gli occhi quanto per la mente, consigliamo Machinarium a 2,99 euro (premiatissimo gioco di Amanita Design con protagonista un simpatico robottino gettato in un deposito di rottami in periferia), la raccolta Syberia 1 & 2 a 3,49 euro (comprendente i due seminali punta & clicca di Benoit Sokal), e Deponia Collection a 3,99 euro (con ben quattro impegnative avventure grafiche in grado di tenere impegnati per oltre 50 ore di gioco).

Non avete ancora trovato nulla che vi aggradi? Siete un pubblico difficile! Se vi piace giocare in compagnia, allora dovete prendere in considerazione Among Us a 3 euro (un gioco di sopravvivenza in cui non dovete fidarvi neppure del vostro miglior amico) e Worms Rumble (che vede i vermi guerrafondai di Team17 darsi battaglia in tempo reale in tre dimensioni). Chi è in cerca di sfide può invece valutare il difficilissimo Rogue Legacy a 2,99 euro (un roguelike tra i più importanti ed influenti del suo genere. In alternativa c'è Moonligher a 3,74 euro, un gioco di ruolo con elementi roguelike.

Appassionati di storia videoludica? Recuperate il primissimo leggendario Dragon Quest a 3,74 euro. Vi piace sgusciare inosservati? C'è Invisible Inc. a 4,99 euro. Vi piacciono i fagioli e avete voglia di menare ceffoni con stile? Allora l'italianissimo Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans a 3,60 fa esattamente al caso vostro. Non ne avete ancora abbastanza? Consultate la pagina delle offerte sul Nintendo eShop.