Newzoo: le nuove previsioni triennali sulla travolgente crescita dell'esport

Sulla base della sua analisi, Newzoo ha fatto delle previsioni audaci per quanto riguarda il framework esport nei prossimi anni. Nel rapporto, le analisi di Newzoo prevedono l'incremento della quota di mercato di $ 1,7 miliardi entro il 2021.

Newzoo, inoltre, ha rimesso mano ai dati raccolti tre anni fa. Stando a quanto pubblicato, molte delle previsioni non solo sono state soddisfatte in questi ultimi anni ma sono state persino superate.

Newzoo afferma che questa tendenza continuerà sino al 2021, con gli esport che faranno crescere ancora di più il mercato dei videogiochi. "Prevediamo che il mercato globale dei vidoegiochi genererà entrate per 180,1 miliardi di dollari entro il 2021 e gli esport saranno un importante volano per la crescita del settore, con sempre più brand che investono nell'esport per attirare pubblico in una fascia d'età giovane". "Con il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di aziende e la possibilità che i consumatori trascorrano più tempo a guardare i contenuti esport al di fuori delle competizioni stesse, gli esport genereranno un'importante crescita all'interno del settore dei giochi".

È interessante notare che Newzoo suggerisce anche che il termine "esport" inizierà a svanire. Man mano che gli esport diventano più mainstream, i fan e gli spettatori inizieranno semplicemente a usare i nomi di giochi, come League of Legends o Overwatch, per descrivere ciò che guardano. "Il termine non morirà del tutto, ci aspettiamo però che sarà usato molto meno entro il 2021", ha affermato Newzoo.

Con il passare degli anni, vedremo se le previsioni di Newzoo avranno nuovamente centrato il punto.