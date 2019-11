Newzoo rivede le stime del mercato dei videogiochi: 148$ miliardi nel 2019

A metà del 2019 Newzoo (importante agenzia di analisi internazionale) aveva annunciato vendite globali per il mercato videoludico pari a 152.1 miliardi di dollari, le stime in questione sono state ora rivistate verso il basso.

Il report iniziale parlava di un possibile aumento del giro d'affari pari al 9.6% rispetto allo stesso periodo del 2018, secondo le stime gli Stati Uniti sarebbero dovuti diventare il più grande mercato del mondo superando così la Cina, le cose però non sono andate esattamente così.

La nuova previsione di Newzoo parla di incassi globali pari a 148.8 miliardi di dollari, una stima in calo di 3.3 miliardi di dollari. L'agenzia però è fiduciosa riguardo la crescita del settore e ipotizza incassi per 189 miliardi di dollari entro il 2022, con i mercati console e mobile a fare la parte del leone rappresentando l'80% delle entrate.

Gli ultimi mesi del 2019 non hanno brillato per quanto riguarda il giro d'affari legato alle vendite hardware e software, molti stanno aspettando l'arrivo delle console Next-Gen come PlayStation 5 e Xbox Scarlett nel 2020 e dunque gli acquisti di nuove piattaforme e giochi stanno subendo un calo, come accade in ogni periodo di transizione al termine di un ciclo vitale.