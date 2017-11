Nexon annuncia risultati finanziari da record e l'acquisizione di Pixelberry

ha annunciato oggi i risultati finanziari per il suo terzo trimestre chiuso il 30 settembre 2017. Inoltre ha annunciato l'acquisizione di, uno sviluppatore di giochi per cellulari in California e leader del settore nei giochi narrativi interattivi.

Inoltre, Nexon ha esteso la sua relazione di pubblicazione con Electronic Arts per portare in Corea FIFA Online 4, segnando la quarta partnership tra le due aziende dopo FIFA Online 3/3M, Need for Speed Edge e Titanfall Online. "Nexon ha avuto un altro trimestre molto forte con prestazioni costantemente elevate nei nostri mercati di riferimento", ha dichiarato Owen Mahoney, Presidente e Chief Executive Officer Nexon. "I successi di titoli consolidati come MapleStory e Dungeon & Fighter, insieme a un impegno costante su FIFA Online 3 e FIFA Online 3 M, convalidano il nostro modello di giochi che durano da anni e decenni".



"Siamo lieti di lavorare con EA su FIFA Online 4, il sequel di FIFA Online 3, che ha continuato la crescita e il successo da quando è stato lanciato nel 2013", ha aggiunto Mahoney. "I nostri studios occidentali che si occupano di mobile continuano a crescere con l’acquisiaione strategica di Pixelberry Studios - uno sviluppatore che conduce la categoria di fantascienza interattiva ed espande il raggiungimento del pubblico femminile. Il nostro obiettivo perseguito è quello di costruire e lanciare nuove esperienze che non sono solo molto impegnative per mantenere i giocatori che tornano da anni, ma anche creative e uniche, separando i nostri giochi da un mercato saturo. Siamo anche molto emozionati per la nostra robusta pipeline per il quarto trimestre, che vedrà il lancio di MapleStory2 in Cina, dove abbiamo già primi indicatori precoci, oltre a lanciare OVERHIT e altri."

La compagnia annuncia poi l'acquisizione di Pixelberry Studios: "L'industria dei giochi e gli store di app per cellulari sono inondati dai medesimi tipi di giochi", ha dichiarato Owen Mahoney, Presidente e Chief Executive Officer di Nexon. "Pixelberry Studios ha creato un’appassionante applicazione di narrativa interattiva per il pubblico femminile, che è ancora difficile da raggiungere e poco presente. Non vediamo l'ora di costruire il futuro della fiction mobile insieme a Oliver Miao e al team diversificato e talentuoso di Pixelberry per creare esperienze coinvolgenti che possano essere apprezzate negli anni, e nei decenni.”

Pixelberry Studios è uno studio indipendente fondato nel 2012 composto da sviluppatori veterani che hanno creato insieme i primi giochi narrativi per mobile 12 anni fa. Lo studio ha aperto la strada al genere interattivo su dispositivi mobili con applicazioni di grande successo come Choices Stories You Play e High School Story. "Pixelberry è all'intersezione tra narrazione e giochi, e porta la fiction interattiva a un pubblico completamente nuovo che non si sarebbe mai immaginato nelle vesti di un giocatore prima d’ora", ha dichiarato Oliver Miao, CEO di Pixelberry Studios. "Nexon è la scelta perfetta per la nostra visione unificata, che mira a creare e guidare una nuova categoria di fiction mobile per gli utenti di tutto il mondo".

Nexon e Pixelberry incrementeranno la produzione di nuovi generi e di nuovi contenuti su base settimanale, affinché i giocatori possano divertirsi senza sosta e anche negli anni a venire. Inoltre, Nexon supporterà l'espansione globale e la localizzazione di Choices, portando l'innovativa applicazione di fiction interattiva nei mercati chiave dell'Asia.