Nexon apre le pre-registrazioni per Master of Eternity

I giocatori su dispositivi mobili possono effettuare oggi la pre-registrazione e affrontare feroci battaglie tra mecha contro giocatori di tutto il mondo in(M.O.E), il nuovo gioco di ruolo strategico di

M.O.E. combina adorabili personaggi in stile anime con temibili mecha per esplorare, combattere e fare raid in un universo di gioco coinvolgente e immersivo. La pre-registrazione è ora disponibile per iPhone in tutto il mondo.



Master of Eternity esplora un vasto universo, afflitto da una guerra galattica combattuta tra bande di eccentrici Pixie, che comandano mecha unici e potenti per intraprendere battaglie contro i rivali, i nemici e persino gli amici. Le caratteristiche del gioco includono:

Coinvolgente sistema di combattimento a turni : elementi strategici, Pixie unici, mecha e il sistema di combattimento innovativo di M.O.E. si fondono in un gameplay avvincente che porterà i giocatori a volerne sempre di più

: elementi strategici, Pixie unici, mecha e il sistema di combattimento innovativo di M.O.E. si fondono in un gameplay avvincente che porterà i giocatori a volerne sempre di più Narrativa accattivante : la storia intrigante del gioco e le personalità distintive dei Pixie offrono diverse trame epiche che convergono in ore di contenuti entusiasmanti

: la storia intrigante del gioco e le personalità distintive dei Pixie offrono diverse trame epiche che convergono in ore di contenuti entusiasmanti Personalizzazione dei personaggi : i giocatori possono far risaltare i Pixie collezionando diversi costumi. Gli utenti possono inoltre personalizzare completamente la Crew Room dei Pixie

: i giocatori possono far risaltare i Pixie collezionando diversi costumi. Gli utenti possono inoltre personalizzare completamente la Crew Room dei Pixie Gameplay Strategico : sviluppa tattiche distintive unendo Pixie, mecha ed equipaggiamento per creare strategie vincenti e sconfiggere avversari formidabili

: sviluppa tattiche distintive unendo Pixie, mecha ed equipaggiamento per creare strategie vincenti e sconfiggere avversari formidabili Modalità di gioco Classiche: i giocatori possono esplorare diverse modalità di gioco, tra cui missioni basate su scenari, esplorazione del tempio, simulazioni dell'Alleanza e intense battaglie PvP con giocatori di tutto il mondo

La pre-registrazione mondiale per Master of Eternity è ora disponibile per iPhone.