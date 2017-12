festeggia l’arrivo delle vacanze mettendo in sconto del 75%, per un periodo limitato prima della fine dell’anno,. Fino al 28 dicembre, il gioco potrà infatti essere acquistato a 1.09€ su App Store per iPhone, iPad e Apple TV e 0,99€ su Google Play per i dispositivi Android.

After the End Forsaken Destiny presenta un esteso numero di puzzle 3D che immergono e spronano i giocatori a trovare soluzioni utilizzando in modo creativo la fotocamera del gioco a 360° e la libertà di movimento dei personaggi. I giocatori vivranno il viaggio parallelo di un padre e un figlio, separati dal tempo, attraverso un lungo arco narrativo di 12 episodi, ciascuno dei quali con puzzle diversi, che introducono meccaniche di gameplay sempre uniche.