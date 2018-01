Nexon incolpa PlayerUnknown's Battlegrounds per lo scarso successo di LawBreakers

non ha riscosso purtroppo il successo sperato, il gioco diè stato lanciato la scorsa estate con alte aspettative da parte del publisher, le cose però sono andate diversamente e il titolo ha faticato a restare a galla, con poche decine di utenti connessi ai server, poche centinaia durante i picchi più elevati.

Il publisher ha confermato che il gioco ha venduto meno del previsto e non è stato capace di generare i ricavi previsti. Il motivo? Il lancio di PlayerUnknown's Battlegrounds, titolo che la scorsa estate (periodo di lancio del gioco di Cliffy B) ha riscosso un notevole successo, cannibalizzando il mercato dei giochi multiplayer. Solo pochissimi titoli (come Overwatch) sembrano aver resistito al "ciclone" PUBG mentre altri prodotti come LawBreakers hanno faticato ad emergere.

Siete d'accordo con la tesi di Nexon? Ricordiamo che Cliffy B ha annunciato che il suo studio continuerà a supportare il progetto indipendentemente dai numeri generati, nuovi contenuti potrebbero dunque arrivare nel corso del 2018.