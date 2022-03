Next Level acquisita da Nintendo, il co-fondatore va in pensione: 'È stato un onore'

Lo scorso anno si era aperto con l'annuncio dell'acquisizione di Next Level Games da parte di Nintendo, con gli autori di Luigi's Mansion 3 entrati ufficialmente a far parte dell'universo produttivo del colosso di Kyoto.

Raggiunto questo importante traguardo e avviata una nuova campagna di assunzioni per Next Level Games, il co-fondatore del talentuoso team ha deciso che è infine giunto il momento di godersi un po' di meritato riposo. Dal proprio account LinkedIn, Douglas Tronsgard, ex CEO della software house, ha infatti pubblicato un messaggio con il quale annuncia di aver deciso di concludere il proprio percorso lavorativo e andare in pensione.

"Dopo vent'anni trascorsi all'interno dell'industria del videogioco, sono felice di annunciare il mio pensionamento. - scrive il co-fondatore - Voglio dire 'grazie' a tutte le persone che lungo il percorso mi hanno aiutato ad arrivare sino a qui. Un ringraziamento speciale a Nintendo per aver creduto in me e in Next Level Games. È stato davvero un onore essere parte dell'incredibile storia del team. Non vedo l'ora di dare il via al prossimo capitolo della mia vita, che spero includa moltissimi viaggi con mia moglie!".



Dopo aver dato vita a Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch, il prossimo progetto di Next Level Games è ancora un mistero.