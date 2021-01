Next Level Games assume: il team Nintendo in crescita dopo Luigi's Mansion 3

In seguito all'annuncio dell'acquisizione di Next Level Games da parte di Nintendo, l'attenzione del pubblico nei confronti dei dietro le quinte della software house canadese ha avuto un'impennata.

Non sorprende dunque che la ripubblicazione di alcune posizioni aperte abbia destato la curiosità degli appassionati, curiosi di poter apprendere la natura del prossimo progetto degli autori di Luigi's Mansion 3. Pubblicati nel corso del mese di dicembre, gli annunci di ricerca del personale sono stati nuovamente diffusi da Next Level Games contestualmente alla diffusione della notizia dell'ingresso delle compagnia nella famiglia Nintendo. Le figure professionali ricercate dalla software house non sono molte, ma includono Producer, UI Artist, Art Production Manager e Tools Engineer.



Purtroppo, nelle singole schede dedicate alle posizioni aperte, Next Level Games si è rivelata decisamente avara di dettagli: sono infatti assenti informazioni specifiche in grado di offrire indizi sulla natura del prossimo progetto del team. Al momento, dunque, non resta altro da fare che accontentarsi della certezza che anche in seguito all'acquisizione di Nintendo, il team di sviluppo è pronto a espandersi. Dopo il successo del lancio di Luigi's Mansion 3, gli autori potrebbero cimentarsi in una nuova avventura spettrale oppure fare ritorno su di uno dei brand del passato, come Punch Out. Non è tuttavia da escludersi nemmeno l'opzione di una nuova IP: su cosa vorreste vedere al lavoro il team?