Neymar sulla copertina di FIFA 20: un leak svela cover, uscita e la nuova divisa del PSG!

Quando manca ormai pochissimo all'E3 2019 e all'evento EA Play, dove Electronic Arts svelerà i primi dettagli di FIFA 20, potrebbe essere trapelata online la nuova copertina del gioco, tramite un leak che sta girando nelle ultime ore su internet.

La cover infatti dovrebbe raffigurare l'asso brasiliano Neymar, testimonial del gioco, nell'atto di esultare dopo un gol. Già l'anno scorso, dopo il caso che colpì Cristiano Ronaldo e le susseguenti polemiche, il calciatore, insieme a Kevin De Bruyne e Paulo Dybala, sostituì CR7 nelle varie immagini promozionali del gioco.

Stavolta le luci della ribalta sono tutte per lui, anche se è interessante notare due curiosità: la prima è che lo stesso Neymar si trova al momento nell'occhio del ciclone per via di una pesante accusa di stupro rivoltagli da una donna, tanto che potrebbe addirittura essere escluso dai convocati per la Coppa America, al via tra pochi giorni proprio in Brasile. Che EA decida di cambiare in corsa testimonial per il proprio titolo anche quest'anno? È presto per dirlo.

Stando alla fonte inoltre, sarebbe trapelata anche la data d'uscita, fissata per il 27 settembre.

La seconda è che il leak, se confermato, avrebbe svelato anche la prossima divisa casalinga del Paris Saint-Germain, squadra francese in cui milita il campione brasiliano, che ancora non aveva ufficializzato il look delle proprie maglie da gioco. Che ne pensate della cover? Vi piace?