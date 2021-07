Neymar Jr firma con Konami, è il nuovo ambasciatore di eFootball PES

Konami ha annunciato che Neymar Jr è il nuovo ambasciatore di tutti i giochi calcistici prodotti dalla casa giapponese, tra cui eFootball PES 2021 Season Update e eFootball PES Mobile.

"Sono onorato di aver firmato con Konami. Continuerò a giocare con passione e a suscitare molte emozioni nel mondo del calcio grazie anche alle serie PES e Winning Eleven!”

Queste le parole del calciatore, ad oggi Neymar Jr è il secondo più grande marcatore della nazionale brasiliana con 68 goal segnati in 111 partite. Considerato da molti come uno dei più grandi calciatori al mondo, Neymar Jr "mostra la stessa passione e determinazione degli attuali calciatori partner di Konami e l'azienda giapponese lo sosterrà nella sua carriera", è quanto si legge nella nota stampa diffusa da Konami.

Il futuro di eFootball PES verrà svelato mercoledì 21 luglio, a fine giugno Konami ha pubblicato la Beta di New Football Game, una demo con funzioni di test network per il nuovo gioco di calcio, senza però specificare nulla riguardo il nome ufficiale e altri dettagli.

Secondo alcuni rumor PES 2022 sarà gratis distribuito come free to play, inoltre si parla di un possibile cambio di nome per la serie ma ancora non ci sono conferme, domani ne sapremo sicuramente di più.