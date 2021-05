NFL 2K non uscirà nel 2021: quale sarà la nuova finestra di lancio?

Era il marzo del 2020 quando venne annunciata la partnership tra 2K e la NFL per lo sviluppo di nuovi titoli sportivi incentrati sul football americano. Da allora però non ci sono più stati aggiornamenti sul primo gioco frutto di questo accordo.

NFL 2K è tornato ad essere nominato durante la conference call tenuta da Take Two per discutere dei suoi dati finanziari relativi all'anno fiscale 2021 da poco concluso. E a quanto pare le notizie non sono affatto buone: per bocca del presidente di Take Two, Karl Slatoff, NFL 2K è stato rinviato a data da destinarsi e non uscirà nel corso dell'attuale anno fiscale 2022. Significa quindi che non vedremo nuovo sportivo di 2K dedicato al football prima di aprile 2022 nelle ipotesi più ottimistiche. "Sebbene siamo davvero eccitati all'idea di lavorare di nuovo con l'NFL e l'NFLPA, il nostro primo titolo dietro queste nuove partnership non è più previsto per un'uscita durante l'anno fiscale 2022", ha dichiarato Slatoff.

Il presidente non ha tuttavia specificato quale dovrebbe essere la nuova finestra di lancio per il gioco, che dunque per il momento resta una totale incognita non essendo neanche mai stato mostrato nulla, neanche una semplice immagine, riguardante NFL 2K. A questo punto è tuttavia lecito attendersi un'uscita per il prossimo anno fiscale che copre il periodo di tempo compreso tra aprile 2022 e marzo 2023. L'attesa, quindi, è ancora molto lunga.