NFS Hot Pursuit Remastered: c'è qualcosa che non va su Xbox Series X

Per l'atteso Need for Speed next-gen, purtroppo, dovremo attendere più tempo del previsto, dal momento che Electronic Arts ha deciso di spostare i ragazzi di Criterion su Battlefield 6. Nel frattempo dovremo quindi accontentarci della patch next-gen per Need for Speed Remastered, fresca di pubblicazione su PlayStation 5 e Xbox Series X.

La patch messa a punto da Stellar Entertainment, a dire il vero, non è molto virtuosa, poiché si limita ad aggiungere una nuova modalità grafica, chiamata Maximum, che sostanzialmente non fa altro che rimuovere il limite dei 30fps fissato nella modalità 4K di PS4 Pro e Xbox One X. La patch affida quindi alle console di nuova generazione l'onere di sfruttare la propria potenza bruta per spingere il framerate più in alto, un compito sulla carta pienamente alla loro portata.

Su PlayStation 5 va tutto come previsto: la nuova macchina di Sony offre una presentazione in 4K e 60fps per l'intera durata dell'esperienza, senza dare alcun segnale di cedimento. Su Xbox Series X, invece, c'è qualcosa che non va: il parallelepipedo nero di Redmond in un punto specifico della mappa è incapace di offrire un framerate fluido a 60fps, generando cali che arrivano fino ad un minimo registrato di 42fps. Digital Foundry, che ha condotto l'analisi, chiarisce che il medesimo problema non è stato ravvisato in altre aree. Potrebbe sembrare una criticità di poco conto, ma Need for Speed Hot Pursuit è un gioco open world, pertanto i piloti digitali si ritrovano a passare da quelle parti spesso e volentieri. Anche Xbox One X tentenna in quel punto, quindi è evidente che il porting e il software Microsoft non vanno tanto d'accordo. Ci aspettiamo un intervento degli sviluppatori quanto prima.