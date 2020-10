NFS Hot Pursuit Remastered: il riassunto su contenuti e novità di gameplay

Nel nuovo diario di sviluppo di Need for Speed Hot Pursuit Remastered, gli autori di Stellar Entertainment forniscono tutti i dettagli sui contenuti e sulle novità di gameplay della riedizione current-gen del celebre gioco di guida a mondo aperto ideato da Criterion.

La sussidiaria di EA incaricata di dare forma a questa remaster specifica che il titolo comprenderà tutti i contenuti del gioco originario e i relativi DLC, in aggiunta a diversi contenuti inediti per la Carriera. Stellar riferisce che questo intervento consentirà agli appassionati di aumentare di sei ore la longevità complessiva dell'esperienza singleplayer, grazie anche all'introduzione di 30 sfide originali e delle due modalità di inseguimento Corsa agli Armamenti e Ricercato numero 1.

Sin dal lancio, in NFS Hot Pursuit Remastered saranno inclusi cinque pacchetti di contenuti scaricabili, ossia Ribelli SCPD, Supersportive, Armati e Pericolosi, Lamborghini Indomabili e Porsche Scatenate. Quanto alle novità grafiche e di gameplay, la sussidiaria di EA riferisce di aver migliorato la leggibilità dell'HUD a schermo e di aver creato un Garage per Piloti inedito. Ma non solo.

La remaster di Hot Pursuit comprenderà anche delle schermate di caricamento arricchite di informazioni, dei miglioramenti qualitativi nei video introduttivi e nelle sequenze della campagna principale, dei menù aggiornati per il multiplayer e la possibilità di saltare i filmati, oltre ovviamente al lavoro svolto nell'ammodernamento della grafica, dei controlli e dell'interfaccia. L'uscita del titolo è prevista per il 6 novembre su PC, PS4 e Xbox One, con la versione Nintendo Switch attesa per il 13 novembre. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di NFS Hot Pursuit Remastered per scoprire cosa ha in serbo per noi EA con questa riedizione current-gen dell'arcade racing di Criterion.