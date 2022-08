NFT e criptovalute 'vanno prese con cautela', sottolinea Phil Spencer di Xbox

Phil Spencer, capo della divisione Xbox, esprime ancora una volta le sue perplessità in materia di NFT e criptovalute legate ai videogiochi, evidenziando come le produzioni play-to-earn vadano prese con grande cautela e soffermandosi sulla direzione che l'industria sta prendendo in merito a queste controverse tecnologie.

"Nello specifico con i giochi play-to-earn ci vado molto cauto", afferma Spencer nel corso di un'intervista con Bloomberg, aggiungendo che "creano una forza-lavoro tra i giocatori, spingendo alcuni utenti verso la monetizzazione".

Il leader di Xbox specifica che "in verità nell'industria videoludica qualcosa di simile esiste da tanti anni, ci sono state diverse persone che hanno letteralmente speso tutto il loro tempo compiendo determinate azioni in un gioco così da aumentare considerevolmente l'accumulo di specifiche risorse, per poi rivenderle in cambio di denaro reale ad altri ricchi giocatori che in questo modo non sono stati costretti a dover accumulare loro stessi tali risorse". Tuttavia, sottolinea Spencer, "il problema è che adesso sono i giochi stessi ad implementare all'interno delle proprie meccaniche approcci di questo genere".

In precedenza Mojang ha preso le distanze dagli NFT, sottolineando come essi creino disuguaglianze tra i giocatori. Mojang è un team interno agli Xbox Game Studios, con Spencer che si è dunque soffermato sulla questione: "Abbiamo fatto quelle dichiarazioni riguardo la nostra visione sugli NFT in Minecraft poiché abbiamo visto persone compiere azioni da noi considerate come uno sfruttamento del nostro prodotto e dei suoi utenti. Per questo motivo abbiamo affermato che non vogliamo robe del genere nel nostro gioco".

Già in passato Phil Spencer si è espresso negativamente sugli NFT, sottolineando come tali tecnologie sembrano fatte più per sfruttare la gente anziché intrattenerla. A distanza di quasi un anno da quelle affermazioni, la sua visione non sembra cambiata più di tanto.