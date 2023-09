NFT in crisi nera: il 79% delle produzioni è rimasto invenduto

Da sempre discussi ed al centro di polemiche tra i giocatori, la corsa degli NFT sembra essersi fortemente arrestata. Il mercato relativo a queste tecnologie sarebbe infatti in un momento di forte crisi, con almeno il 79% delle opere rimasto invenduto.

A rivelarlo sono i dati raccolti da Dappgambl, realtà specializzata proprio sulla tematica in questione: nell'ultimo paio d'anni il settore NFT ha visto crollare del 97% le transazioni portando così intere collezioni a rimanere senza acquirenti, e di conseguenza il 95% di coloro che hanno investito in quest'ambito (per un totale di 23 milioni di persone) si ritrova ora in possesso di oggetti digitali privi di qualunque valore. In aggiunta, fa sapere Dappgambl, il mercato NFT ha avuto come conseguenza negativa l'emissione di 16 milioni di tonnellate di carbonio.

Tra i problemi principali dietro la crisi degli NFT, il fatto che ci sia un forte sbilanciamento tra domanda ed offerta, con un quantitativo di token esistenti drasticamente più vasto rispetto a quanto effettivamente chiesto dai potenziali consumatori, portandoli così a divenire sempre più selettivi ed esigenti. "Questa realtà dovrebbe fungere da freno all'euforia che ha spesso circondato il mondo degli NFT", spiega Dappgambl aggiungendo che "tra storie di opere d'arte digitali vendute per milioni ed improvvisi successi, è facile dimenticare il fatto che il mercato è pieno di insidie e potenziali perdite". Dappgambl conclude dicendo che gli NFT sono "un mercato fortemente speculativo e volatile", motivo per cui chiunque, dai creatori fino agli investitori, dovrebbero muoversi con grande cautela e con una strategia pianificata attentamente che tenga da conto anche ogni tipo di rischio con queste tecnologie.

In ogni caso sembrano davvero lontani i tempi in cui gli NFT parevano pronti a divenire una nuova, concreta realtà: nell'agosto 2021 questo mercato aveva infatti toccato un notevole valore di 2,8 miliardi di dollari, mentre adesso viaggia su una media di 80 milioni di dollari, solo il 3% rispetto ai numeri di allora. In ambito videogames non hanno avuto successo in quanto i giochi NFT e blockchain non sono considerati divertenti, ed ormai si parla sempre meno di titoli incentrati su tali tecnologie.

Nel corso del tempo anche alcune realtà dell'industria videoludica hanno manifestato scetticismo verso questo settore: ad esempio Platinum Games aveva bocciato gli NFT sostenendo che non portassero alcun vantaggio. Dati alla mano, la compagnia nipponica sembrerebbe averci visto lungo.