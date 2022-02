NFT in GTA e Borderlands? Il CEO di Take-Two non è contrario ma c'è un però...

Gli NFT stanno prendendo sempre più piede nel mondo dei videogiochi, o almeno, sono sempre di più le compagnie che provano ad utilizzare i Non-Fungible Token nei propri titoli, con risultati spesso alterni e non senza polemica. Cosa ne pensa il CEO di Take-Two a riguardo?

Parlando ai microfoni di GamesIndustry.biz, Strauss Zelnick non si è detto contrario ad aggiungere gli NFT nei giochi della compagnia (da GTA a Borderlands, passando ovviamente per i giochi sportivi come NBA 2K e WWE 2K) ma in ogni caso c'è qualcosa che non lo convince del tutto:

"Come azienda vogliamo essere sicuri che i consumatori possano godere di una buona esperienza con i nostri prodotti. E perdere soldi con una speculazione non è una bella esperienza, quindi staremo lontano da questo aspetto."

Strauss Zelnick vuole dunque evitare che i giocatori possano lanciarsi nella compravendita di NFT basati su proprietà intellettuali di Take-Two, mettendo i consumatori al riparo dai rischi che la compravendita comporta. Il CEO della compagnia è comunque consapevole che "vi siano ottime opportunità per inserire NFT in giochi come Red Dead Redemption, Borderlands e GTA" ma al momento non è stato chiarito in che modo questa implementazione potrebbe avvenire nel prossimo futuro.

