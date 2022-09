NFT, poveri che lavorano come NPC nei giochi: il futuro secondo un esperto

Nonostante le tante discussioni e controversie che li circondano, non solo riguardo la loro effettiva utilità ma anche per i potenziali danni all'ambiente che potrebbero causare, gli NFT sono ormai una realtà nota e c'è chi prova ad immaginare come potrebbero evolversi nel prossimo futuro.

Una particolare analisi proviene da Rest of World, che ha pubblicato un nuovo report incentrato su Critterz, una realtà virtuale "play to earn" costruita attorno a Minecraft, tutta basata su NFT e crioptovalute. All'interno di Critterz i giocatori che possono acquistare NFT in gran quantità li passano ad altri utenti più poveri (solitamente provenienti dal Sud-Est asiatico) permettendo loro in questo modo di poter interagire e modificare con i terreni di loro proprietà nella mappa. Giocando è poi possibile ottenere $Block, token interno di Critterz che si può scambiare per denaro reale. Ciò comporta che i giocatori più poveri messi al lavoro sui terreni guadagnano $Block da consegnare poi al proprietario principale dell'NFT, ricevendo in cambio una piccola parte della criptovaluta accumulata durante il lavoro.

Un esempio di chi agisce in questo modo è un utente noto come Big Chief, che dapprima ha assoldato un gruppo di bambini originari delle Filippine per lavorare per conto suo e raccogliere materiali dai server di Minecraft, per poi anche pagare 100.000 dollari un team di costruttori professionisti di Minecraft e dare così vita al suo casinò digitale interno al gioco. Big Chief rivela di avere "molti bambini filippini che giocano per me in quanto vogliono guadagnare soldi extra in un paese che li blocca", sottolineando come tutti siano stati ben disposti a prendere parte al suo lavoro in quanto "guadagnavano quanto basta - precisamente otto ore al giorno - per valorizzare il loro tempo". E sottolinea come il suo non sia sfruttamento proprio perché tutti hanno preso parte volontariamente alla sua attività, dicendosi al contrario infastidito da accuse da lui ritenute infondate.

Con la continua crescita di Critterz, tuttavia, gli $Block si sono svalutati: sempre più persone hanno iniziato a convertire in soldi reali la criptovaluta, ed il contemporaneo aumento di giocatori ha portato gli $Block ad un valore di soli 3 centesimi di dollari rispetto agli iniziali 85. La botta definitiva è tuttavia arrivata con la presa di distanza di Mojang dagli NFT in Minecraft, che ha svalutato definitivamente gli $Block. Big Chief si è quindi detto "dispiaciuto" del fatto di non poter più sostenere adeguatamente i ragazzini che lavorano per lui: "Prima aiutavo molti di questi ragazzi permettendo loro di fare soldi per le proprie famiglie, ora mi rattrista non poterlo più fare".

In ogni caso sembra che anche altre persone stiano pensando a metodi simili a quelli di Big Chief in termini di NFT e nazioni povere, come Mikhail Kossar di Wolves DAO, compagnia di consulenza specializzata in blockchain videoludici. "Con manodopera a basso costo di un Paese come le Filippine si potrebbero usare le persone come NPC reali in un gioco. Potrebbero fare di tutto, popolare il mondo facendo un lavoro a caso, camminando avanti e indietro per la mappa, oppure pescare, raccontare storie e gestire un negozio. Tutto è davvero possibile", sostiene Kossar.

Sarà davvero questo il futuro degli NFT e delle criptovalute?