NHL 23 ha una data di uscita: l'hockey sul ghiaccio di EA torna in azione

Dopo aver presentato le novità in arrivo per Football Ultimate Team con FIFA 23, il team di Electronic Arts abbandona temporaneamente i campi da calcio per cimentarsi con l'hockey su ghiaccio.

A latere della Gamescom 2022, EA ha infatti presentato al pubblico il primo gameplay trailer di NHL 23, nuova iterazione della serie dedicata all'appassionante disciplina sportiva. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato ha consentito di dare un primo sguardo alla produzione ed ha svelato l'identità degli atleti che occuperanno le cover di NHL 23. Per l'occasione, la scelta di Electronic Arts è ricaduta su Trevor Zegras e Sarah Nurse, rispettivamente centro degli Anaheim Ducks e stella della nazionale canadese di hockey su ghiaccio.



Con il reveal del gioco, è stata confermata anche la data di lancio di NHL 23, che approderà su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 14 ottobre 2022. Con il nuovo NHL 23, EA Sports abbraccia per la prima volta il supporto al crossplay, con i giocatori che potranno affrontarsi su hardware della medesima generazione, a dispetto della piattaforma. La feature sarà attivata con un aggiornamento post lancio, in programma per la fine del 2022.



In chiusura, ricordiamo che la serie EA Sports ha di recente accolto il nuovo Madden NFL 23.