Ni no Kuni 2: il DLC Il Leggendario Libro del Mago si presenta in Trailer!

Ni no Kuni 2 è esordito per la prima volta su PC e Playstation 4 ormai quasi un anno fa, ma Bandai Namco offre ai giocatori un'interessante occasione per ritornare ad esplorare il suo magico universo.

Come precedentemente annunciato da Level - 5, infatti, Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno si prepara ad accogliere un nuovo DLC, intitolato "Il Leggendario Libro del Mago". Atteso su PC e Playstation 4 a partire dal prossimo 19 marzo, questo nuovo contenuto si presenta al pubblico in un primo Trailer dedicato, interamente in lingua italiana. Il video, con una durata di quasi tre minuti, presenta alcuni dei contenuti che saranno resi disponibili in questo nuovo DLC. Come di consueto, potete trovare il video direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una Buona Visione!

Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che, oltre a nuovi equipaggiamenti, armi e nemici, "Il Leggendario Libro del Mago" includerà:

Una nuova avventura simile a un sogno in cui combattere la minaccia creata dagli incubi;

Due nuove Specialità: "Abbecedabra" e "Cioffotattiche";

Una nuova arena, il Colosseo Pandora, dove i giocatori lotteranno in una serie di incontri a tempo per cercare di mettere le mani su ricompense straordinarie.

Siete pronti a lanciarvi in una nuova, memorabile avventura all'interno di Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno