Ni no Kuni 2: le edizioni da collezione sono ancora disponibili al preordine su Amazon.it

ha deciso di fare le cose in grande con, che verrà venduto al lancio in differenti edizioni da collezione, tutte ancora disponibili al preordine su

Innanzitutto, non manca all'appello la Standard Edition, che viene proposta a 64,80 euro. È poi disponibile all'acquisto la Special Edition al prezzo di 69,99 euro, che oltre al gioco base include un puzzle 3D esclusivo di Solario, il dearca di Evan.

Le cose cominciano a farsi più interessanti con la Prince’s Limited Edition da 95,00 euro, contenente il gioco completo, season pass, l'esclusiva steelbook, il making of in Blu-Ray e l'esclusiva figurine di Chibi. Il vero pezzo forte è tuttavia la King's Edition Collector's venduta a 149,90 euro, che include gioco, season pass, steelbook originale, esclusivo disco in vinile, un diorama "Evolution of a King", un carillon rotante che riproduce la colonna sonora del gioco e altri contenuti. Quest'ultima edizione è prevista anche in versione PC, ma al momento non risulta disponibile.

Compra Ni no Kuni 2: Standard Edition su Amazon.it ( 64,80 euro )

su Amazon.it ( ) Compra Ni no Kuni 2: Special Edition su Amazon.it ( 69,99 euro )

su Amazon.it ( ) Compra Ni no Kuni 2: Prince’s Limited Edition su Amazon.it ( 95,00 euro )

su Amazon.it ( ) Compra Ni no Kuni 2: King's Edition Collector's su Amazon.it (149,90 euro)

Vi ricordiamo che Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno debutterà su PlayStation 4 e PC il prossimo 22 marzo.