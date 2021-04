Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno arriverà su Switch? Lo suggerisce il rating ESRB

I curatori dell'ESRB, l'ente preposto alla classificazione dei giochi in procinto di essere lanciati negli Stati Uniti e in Canada, ha da poco pubblicato un nuovo rating per Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno che presagisce l'imminente arrivo del kolossal GDR su Nintendo Switch.

Stando a quanto suggerito dai rappresentanti dell'Entertainment Software Rating Board, Ni no Kuni II Revenant Kingdom è destinato ad approdare sulla console ibrida della casa di Kyoto nella sola versione rappresentata dalla Prince's Edition.

L'edizione speciale dell'avventura ruolistica di Level-5 e Bandai Namco, già disponibile su PC e PlayStation 4, comprende la campagna principale e tutti i contenuti che hanno caratterizzato il supporto post-lancio del titolo, incluse le espansioni del Season Pass come Il Labirinto del Sovrano Fantasma e Il Leggendario Libro del Mago.

Se volete approfondire la conoscenza di questo GDR nell'attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte di Bandai Namco sulla versione Switch, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno su PS4 con tutte le analisi e i giudizi sugli elementi che ne caratterizzano il gameplay, la narrazione e il comparto tecnico.