Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno: il GDR uscirà su Switch, ecco il primo video gameplay

Come preannunciato dal rating ESRB di Ni no Kuni 2 su Switch, Bandai Namco e Level-5 annunciano il porting nintendiano de Il Destino di un Regno confezionando un video che ne riassume la storia con delle squisite scene in cinematica "in stile studio Ghibli" e qualche scampolo di gameplay.

La prossima trasposizione dell'avventura ruolistica che segue le vicende vissute dal giovane Evan per creare un nuovo regno nella dimensione fantasy di Ding Dong Dell comprenderà la campagna originaria e tutti i contenuti che ne hanno contraddistinto il supporto post-lancio su PC e PS4.

Oltre alla storia maggiore, all'interno della Prince's Edition di Ni no Kuni 2 troveranno spazio l'Adventure Pack, il Labirinto del Sovrano Fantasma e Il Leggendario Libro del Mago. Il primo pacchetto aggiuntivo integra nuovi costumi e oggetti, insieme al dungeon Bosco Perduto e a nuove minacce al regno di Evan.

Ne Il Labirinto del Sovrano Fantasma, Evan deve invece completare una missione straordinaria in un nuovo mondo per ottenere nuovi oggetti ed equipaggiamenti esplorando il pericoloso dungeon del Labirinto. Con il Leggendario Libro del Mago, Evan deve immergersi nelle avventure offerte dal dungeon Colosseo Pandora per scoprire il segreto del Direttore, un uomo con la testa da coniglio incontrato in sogno.

La versione Switch di Ni no Kuni 2 sarà disponibile dal 17 settembre. In attesa di ricevere ulteriori dettagli sul gameplay e sui contenuti di questo porting, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno su PS4.