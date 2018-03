Ni no Kuni II: il nuovo dietro le quinte è dedicato al sistema d'illuminazione

hanno pubblicato un nuovo video-diario dedicato allo sviluppo intitolato. Per l'occasione, il direttore artistico Nobuyuki Yanai ha parlato dell'illuminazione e delle sfide che ha dovuto affrontare per integrare le animazioni 2D dei personaggi con le ambientazioni 3D.

La realizzazione dei materiali, come le pareti d'ottone della città di Broadleaf, ha richiesto molto lavoro. Particolare attenzione è stata posta anche sul sistema di illuminazione e, soprattutto, sulle ombre. Anche gli oggetti più piccoli proiettano la propria ombra, aspetto che secondo Yanai è fondamentale per "donare al mondo un peso e una densità reali". Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di vedere l'interessante filmato che trovate in apertura di notizia.

Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno sarà disponibile in Italia per PlayStation 4 e PC a partire dal 22 marzo (dal 23 marzo in digitale). Il titolo di Level-5 è già stato recensito dal magazine giapponese Famitsu, che lo ha premiato con un eccellente 38/40.