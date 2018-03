Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno: un'ora di gameplay in compagnia di Alessandro e Giuseppe

Dopo tanta attesa,è finalmente approdato sugli scaffali fisici e digitali. Per l'occasione, quest'oggi i nostri Alessandro Bruni e Giuseppe Arace lo hanno giocato in diretta sui nostri canali oggi 23 marzo a partire dalle 17:00.

Il risultato, è il lungo video gameplay di un'ora che potete ammirare in replica nel player in apertura di notizia. Durante la trasmissione sono state mostrate le fasi esplorative, tanti combattimenti e la novità assoluta introdotta da questo capitolo, le Battaglie Campali. Immancabili, inoltre, le domande degli spettatori, alle quali Giuseppe ha dato risposta. Buona visione!

La trasmissione, come sempre, è andata in onda sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica poco prima di tutte le future dirette. La registrazione, inoltre, è indispensabile per poter interagire con i membri della community di Everyeye in chat e con la redazione.

Vi ricordiamo, infine, che Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno è ora disponibile su PlayStation 4 e su PC. Giuseppe, nella sua approfondita recensione, lo ha accolto con un ottimo 8.3. Secondo lui "l’ultima opera di Level-5 è un solidissimo esponente degli action-rpg, ma non compie, in fin dei conti, il salto qualitativo che ci saremmo aspettati dopo l’eccellente capitolo iniziale. Erige, tuttavia, in modo coraggioso, le fondamenta ludiche su cui edificare il proprio futuro: partendo da queste basi, quindi, il “destino” di Ni No Kuni ci appare particolarmente radioso".