Ni no Kuni 2 è la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store

Sony Interactive Entertainment ha svelato che Ni no Kuni 2: il Destino di un Regno è la nuova offerta della settimana proposta sul PlayStation Store. La versione PS4 del titolo potrà essere acquistata a prezzo scontato nelle edizioni Standard e Prince's Edition.

A partire da oggi e fino alle 12:59 del 7 giugno, Ni no Kuni 2: il Destino di un Regno potrà essere acquistato nella sua versione Standard a 44,99 euro invece di 69,99 euro (con un risparmio del 35% sul prezzo di listino) e nella Prince's Edition a 54,99 euro anziché 89,99 euro (questa edizione include il gioco base, le due espansioni previste per l'avventura e il pacchetto di equipaggiamento principesco).

Ricordiamo che nel frattempo sono ancora disponibili gli sconti fino al 60% sui titoli PlayStation 4 (tra cui segnaliamo Injustice 2, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Pro Evolution Soccer 2018, Surviving Mars, BioShock The Collection, F1 2017, DiRT 4, Tom Clancy's The Division, Dishonored La Morte dell'Esterno, Steep, X-COM 2 e The Crew Ultimate Edition).

Ne approfitterete per recuperare Ni no Kuni 2 su PS4?