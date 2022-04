Ni no Kuni Cross Worlds arriva in Europa: il trailer svela la finestra di lancio

Dopo un ottimo lancio di Ni no Kuni: Cross Worlds in territorio giapponese, il nuovo capitolo della serie targata Level-5 è pronto a raggiungere anche il mercato videoludico del Vecchio Continente.

Con il trailer che trovate in apertura a questa news, il team di sviluppo ha infatti confermato che lo spin-off JRPG raggiungerà presto nuovi Paesi, con Ni no Kuni: Cross Worlds che sarà protagonista di un nuovo lancio globale entro pochi mesi. Al momento, Level-5 non ha ancora svelato la data di debutto precisa, ma l'esordio del titolo è in programma per l'inizio dell'estate 2022. In Giappone, lo ricordiamo, l'avventura era stata pubblicata esclusivamente su dispositivi mobile iOS e Android, ma il passato avvistamento di una versione PC di Ni no Kuni: Cross Worlds potrebbe aver anticipato ulteriori annunci in tal senso.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che questo nuovo capitolo della saga fa seguito all'originale Ni no Kuni: La Maledizione della Strega Cinerea, nato da una collaborazione tra Level-5 e lo Studio Ghibli, e al sequel Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, che non ha invece potuto contare sul supporto del trentennale studio d'animazione giapponese. In Ni no Kuni: Cross Worlds, gli appassionati troveranno ad attenderli nuovi personaggi, tanti famigli e le musiche iconiche di Joe Hisaishi.



In chiusura, ricordiamo che è già stato confermato l'avvio dello sviluppo di Ni no Kuni 3.