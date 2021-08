Ni No Kuni Cross Worlds in arrivo su PC? Il gioco classificato in Taiwan

Forte di un successo clamoroso in Oriente, dove è riuscito persino a superare al lancio i numeri di Pokémon GO, Ni No Kuni Cross Worlds potrebbe essere in dirittura d'arrivo su PC. L'MMORPG è attualmente disponibile esclusivamente su piattaforme mobile, ma sembra che Level-5 abbia intenzione di espanderne ulteriormente il bacino di utenza.

Il titolo, che è rapidamente diventato il secondo gioco mobile più redditizio di sempre pur non essendo ancora arrivato sull'immenso mercato cinese, non si discosta particolarmente dalla serie principale JRPG, ma le sue meccaniche sono concepite per assecondare un vasto numero di giocatori connessi online. Attualmente, Ni No Kuni Cross Worlds è molto apprezzato su Apple Store, dove può vantare una media valutazione di 4.2/5, mentre su Play Store abbiamo numerosi voti negativi probabilmente dovuti ad una maggiore presenza di problemi di connettività e stabilità generale. Sembra che nel frattempo gli sviluppatori di Level-5 abbiano portato avanti i lavori per realizzare un port PC del gioco, come apprendiamo da una rating board taiwanese.

Il publisher Netmarble Games aveva già chiarito di voler lanciare Ni No Kuni Cross Worlds su scala globale entro la prima metà del prossimo anno e di voler evolvere la propria stategia di mercato intorno all'MMORPG. Probabilmente, sarà proprio in questo periodo che il gioco sarà distribuito in formato PC, ma sarà meglio attendere futuri aggiornamenti da parte di Level-5 e Marble. Per saperne di più sul titolo, vi invitiamo a recuperare la nostra Anteprima di Ni No Kuni Cross Worlds.