Ni no Kuni Cross Worlds ha una data d'uscita: lo spin-off arriva a giugno

La primavera aveva già portato con sé alcuni nuovi video di Ni no Kuni: Cross Worlds, volti a presentare le caratteristiche distintive del nuovo MMORPG.

Ora, lo spin-off della serie Ni no Kuni si guadagna anche una data di lancio ufficiale, anche se per il momento solo per il mercato asiatico. Il titolo mobile, nello specifico, approderà a Taiwan, in Giappone e in Corea del Sud il prossimo 10 giugno 2021. Level-5 e NetMarble, che hanno collaborato per la realizzazione della nuova avventura a cavallo tra più mondi, hanno inoltre ufficialmente aperto le pre-registrazioni per Ni no Kuni: Cross Worlds.

Dopo Ni no Kuni: La Maledizione della Strega Cinerea e Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno, la saga nata originariamente da una collaborazione tra Studio Ghibli e Level-5 cambia ancora una volta volto. Nello spin-off mobile, gli appassionati si ritroveranno infatti a destreggiarsi con una produzione di stampo MMORPG: potete trovare tutti i dettagli sul gameplay nella ricca anteprima di Ni no Kuni: Cross Worlds redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.

Ni no Kuni: Cross Worlds sarà disponibile su dispositivi mobile, sia per sistemi operativi iOS sia Android. Al momento, la data di lancio del 10 giugno è confermata solamente per il mercato asiatico, mentre gli utenti europei dovranno attendere ulteriori aggiornamenti da Level-5.