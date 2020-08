Ni no Kuni Cross Worlds: gameplay e combat system in un nuovo video

Svelato ufficialmente lo scorso novembre, Ni no Kuni Cross Worlds è un MMORPG in sviluppo per dispositivi mobile. Il gioco avrà sia una modalità PvE che Pvp, metterà a disposizione cinque classi giocabili e si è mostrato nelle scorse ore in un nuovo video di gameplay.

Come possiamo notare subito dal breve filmato, lo stile grafico di Ni no Kuni Cross World risulta in linea con i canoni della saga mentre, per quanto riguarda il combat system, il gioco sembra riprendere quello proposto nel secondo capitolo, a discapito dell'utilizzo dei Famigli del primo. Lo sviluppo del progetto sembra essere a buon punto, anche se meccaniche di gioco e trama sono ancora avvolte nel mistero. A questo proposito, le cutscene ben curate mostrate nel trailer potrebbero essere indice di un focus sul comparto narrativo.

Ni no Kuni Cross Worlds non ha ancora una finestra di lancio ben definita ed è previsto in uscita per la seconda metà del 2020 in Giappone su dispositivi iOS e Android. Attualmente non ci sono notizie su un'eventuale pubblicazione anche sul mercato europeo o americano, dove il brand è comunque molto amato. Nell'attesa di ulteriori informazioni riguardo il debutto del videogioco, vi segnaliamo la nostra anteprima di Ni no Kuni Cross Worlds a cura di Antonello "Kirito" Bello.