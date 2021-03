Ni no Kuni Cross Worlds: nuovi video precedono l'arrivo del GDR mobile in Asia

Con l'ultimo aggiornamento sui social, i rappresentanti di Netmarble confermano che Ni no Kuni Cross Worlds, il GDR mobile ad alto budget ambientato nell'universo fantasy ideato da Level-5, è in procinto di approdare in Asia su sistemi iOS e Android.

I nuovi filmati promozionali condivisi dagli sviluppatori sudcoreani fissano infatti per il 14 aprile la fase di pre-registrazione a Ni no Kuni Cross Worlds sui mercati asiatici di Giappone, Taiwan e, appunto, Corea del Sud. L'imminente apertura delle pre-registrazioni dovrebbero perciò suggerirne l'uscita in Asia nel corso della primavera o, al più tardi, durante la prossima estate.

Non sono ancora chiare le tempistiche di lancio della trasposizione occidentale, ma dalle scene di Ni no Kuni Cross Worlds dal Tokyo Game Show 2020 che Netmarble ha mostrato nel settembre dello scorso anno sappiamo già che il titolo è in sviluppo anche nella sua versione in lingua inglese e che, di conseguenza, è destinato ad arrivare anche in Europa e Nord America.

Per avere un assaggio del sistema di combattimento, delle potenzialità delle meccaniche di esplorazione e della progressione ruolistica del progetto, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Ni no Kuni Cross Worlds curato da Antonello "Kirito" Bello.