Ni no Kuni Cross Worlds: primo trailer e dettagli dal G-Star 2019

Come annunciato nella giornata di ieri, durante l'evento G-Star 2019 che si sta svolendo in Corea del Sud, Level-5 e Netmarble hanno svelato ufficialmente Ni no Kuni Cross Worlds, in arrivo in Giappone nella seconda metà del 2020 dopo un test in Cina e Corea.

Ni no Kuni Cross Worlds è un MMORPG per piattaforme mobile iOS e Android, il gioco è sviluppato con l'Unreal Engine 4, al lavoro sul progetto troviamo gran parte dello staff di Lineage 2 Revolution. Cross Worlds si presenta come un gioco di ruolo online con elementi hack n slash e modalità PvE e PvP con un totale di cinque classi a disposizione.

Restiamo in attesa do capirne di più sulla trama e sulle meccaniche di gioco, il trailer mostrato a G-Star 2019 mostra la sequenza introduttiva e alcune delle principali caratteristiche del gameplay oltre ad una panoramica sui personaggi.

Ni no Kuni Cross Worlds è atteso in Cina e Corea del Sud all'inizio del prossimo anno per una fase di test estesa mentre il debutto in Giappone è previsto per la seconda metà del 2020, nessuna notizia è giunta riguardo un possibile arrivo in Europa e Nord America, dove il brand è comunque molto popolare, speriamo quindi in notizie positive in tal senso.