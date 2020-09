Ni no Kuni Cross Worlds: video gameplay e nuovi dettagli dal TGS 2020

Nel corso del Tokyo Game Show 2020, Netmarble e Level-5 hanno organizzato un evento in streaming per mostrare delle scene di gameplay inedite di Ni no Kuni Cross Worldse discutere dell'esperienza ludica, narrativa e contenutistica di questa ambiziosa avventura per sistemi mobile.

Il Teaser Tour proposto da Level-5 ci conduce nella dimensione virtuale di Cross Worlds per offrirci un assaggio del sistema di combattimento, delle meccaniche di esplorazione e della progressione ruolistica del titolo.

Le ambientazioni che faranno da sfondo al nuovo capitolo per sistemi iOS e Android di Ni no Kuni saranno realizzate in collaborazione con lo Studio Ghibli per la creazione del design e delle animazioni. La colonna sonora sarà invece affidata a Joe Hisaishi, il compositore delle splendide musiche di Ni no Kuni La Minaccia della Strega Cinerea e del capitolo successivo.

Nei circa 47 minuti di trasmissione organizzata da Level-5 e Netmarble trovano spazio diverse sequenze di gameplay tra combattimenti in tempo reale, modalità PvE e approfondimenti sulle cinque classi personaggio da scegliere e da evolvere avanzando nella storia. Ni no Kuni Cross Worlds dovrebbe arrivare in Occidente nel corso dei prossimi mesi ed essere proposto esclusivamente su sistemi mobile iOS e Android.