Ni no Kuni, Fantasy Life e Professor Layton: gli autori assumono per un nuovo RPG

Già nel dicembre dello scorso anno, il Presidente della celebre compagnia nipponica, Akihiro Hino, aveva confermato grandi progetti di Level-5 per il 2021.

Ora, giunge un aggiornamento dal team di sviluppo, che ha reso noto di aver avviato i lavori su di un nuovo RPG. Sulle pagine del proprio sito ufficiale, Level-5 conferma inoltre di star cercando ulteriore personale, così da accelerare il ritmo produttivo della sua prossima produzione. Le figure professionali al centro del nuovo processo di ampliamento del team sono molteplici: si spazia infatti da game director ad animatori, passando per programmatori, designer e tester.

Purtroppo, dai requisiti richiesti indicati nelle singole schede descrittive delle posizioni lavorative non è possibile per il momento trarre troppe informazioni. L'unico indizio potrebbe forse derivare dalla volontà di privilegiare, sul fronte della programmazione, professionisti con esperienza sul fronte della gestione di infrastrutture server. Tale circostanza potrebbe segnalare la volontà di introdurre un comparto multiplayer nel nuovo GDR.



Per ora, non resta altro da fare che attendere nuove comunicazioni, le IP a cui Level-5 ha lavorato negli anni sono molte, dai longevi Professor Layton e Inazuma a Yo-Kai Watch, passando per gli apprezzati Ni no Kuni e Fantasy Life. Di recente, molte di queste serie hanno trovato un'incarnazione mobile, inclusa l'avventura di Oliver e Lucciconio, proseguita con Ni no Kuni II e con il lancio di successo di Ni no Kuni: Cross Worlds.