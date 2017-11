Ni no Kuni II: due nuovi video mostrano le battaglie contro i boss

Nei giorni scorsi sono apparsi in rete due nuovi video gameplay dedicati ache mostrano due battaglie contro i boss.

Nel primo filmato, visibile in apertura di notizia, i protagonisti del gioco affrontano una quest che termina con un combattimento all'interno di un'arena contro un certo Throgg. Si tratta con tutta probabilità di una delle prime battaglie del gioco, dal momento che il boss ha un livello pari a 7, ma appare comunque molto divertente.

Nel secondo, che trovate in calce, viene mostrato un combattimento indubbiamente più avanzato contro un gigantesco nemico di livello 30 chiamato Longfang, preceduto da una breve cutscene. Si tratta di una battaglia decisamente più intensa e impegnativa della precedente.

Buona visione! Vi ricordiamo che Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, in sviluppo presso gli studi di Level-5, è atteso su PlayStation 4 e PC per il 19 gennaio 2018, anche se alcune voci, non confermate, parlano di uno slittamento a marzo 2018. Intanto, il titolo è tornato a mostrarsi anche in occasione dei Golden Joystick Awards 2017 con un bellissimo trailer inedito.