Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, dietro le quinte dedicato alla colonna sonora

Nelle scorse ore,ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte per, interamente dedicato alla realizzazione della colonna sonora.

In uno dei precedenti speciali, Level-5 parlò della creazione dei personaggi che popolano il mondo di gioco. Quest'oggi, invece, si concentra sulle musiche realizzata dal Joe Hisaishi, celebre compositore noto, tra le altre cose, per le sue innumerevoli collaborazioni con lo Studio Ghibli. Per le registrazioni, Hisashi si è avvalso della collaborazione della Tokyo Philarmonic Orchestra. Trovate il filmato allegato in apertura di notizia, buona visione!

Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno verrà pubblicato in italia in formato fisico per PlayStation 4 e PC il 22 marzo 2018. Per le versioni digitali, invece, sarà necessario attendere il giorno dopo. Recentemente, è anche stata mostrata la luccicante città di Goldpaw.