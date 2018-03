Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno: il nuovo trailer ci presenta Roland

hanno pubblicato un nuovo trailer diinteramente incentrato su, abile stratega nonché mentore e protettore di Evan (il protagonista del gioco).

Il filmato che trovate in apertura di notizia ci offre la possibilità di osservare in anteprima alcuni frammenti di cutscene e qualche interessante spezzone di gameplay in cui possiamo vedere Roland in azione. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che di Ni no Kuni II Il Destino di un Regno sarà disponibile su PC e Playstation 4 il prossimo 23 marzo. Segnaliamo che le edizioni da collezione sono disponibili su Amazon, mentre se volete saperne di più sul gioco, vi consigliamo di dare un’occhiata al consueto video di approfondimento a cura del nostro Francesco Fossetti.