Ni no Kuni II: un nuovo video fornisce un assaggio della Building Mode

Nella Building Mode, il protagonista Evan potrà costruire e gestire il suo piccolo regno popolato dai personaggi che incontrerà durante il cammino. Non solo sarà possibile creare il castello principale, ma anche altre strutture, che contribuiranno al miglioramento dell'equipaggiamento del giocatore. Level-5 ha già spiegato in passato che assegnando le giuste persone alle giuste mansioni il regno crescerà in maniera più efficiente. In questa modalità la visuale è dall'alto e i personaggi sono realizzati con uno stile chibi, con proporzioni ridotte rispetto a quelle originali.

Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, a seguito di un nuovo rinvio, sarà disponibile in formato retail dal 22 marzo 2018 su PlayStation 4 e PC, e dal 23 marzo in digitale. Nei giorni scorsi la compagnia giapponese ha pubblicato un video gameplay dedicato al sistema di combattimento.